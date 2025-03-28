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Тото Вольф — о будущем Расселла: контракт — нечто большее, чем просто гарантия места в Ф-1

Тото Вольф — о будущем Расселла: контракт — нечто большее, чем просто гарантия места в Ф-1
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался по поводу контракта с британским пилотом Джорджем Расселлом.

— Какое будущее ожидает Джорджа Расселла, учитывая его истекающий контракт? Вопрос также связан со слухами вокруг Макса Ферстаппена, которого вы можете подписать, но, вероятно, это прекратится, как только вы объявите о продлении Джорджа.

— Да, безусловно, ситуация с контрактом Джорджа скоро разрешится. Я имею в виду, что ни для кого не секрет, что мы намерены сохранить наших пилотов на длительный срок. Мы не разглашаем все наши обсуждения с пилотами, и именно поэтому всё идёт в том направлении, в котором должно идти.

Да, слухи вокруг нас и Ферстаппена прекратятся. Но любой контракт — это нечто большее, чем просто предоставление пилоту гарантии того, что он будет находиться за рулём машины. В нём есть условия, которые необходимо обсудить в интересах команды и гонщика, так что это структурированный процесс, — приводит слова Вольфа издание Motorsport.

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