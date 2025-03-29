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Хельмут Марко ответил, завершит ли Юки Цунода сезон в составе «Ред Булл»

Хельмут Марко ответил, завершит ли Юки Цунода сезон в составе «Ред Булл»
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о будущем японского пилота коллектива Юки Цуноды.

«Юки Цунода завершит сезон в «Ред Булл». Юки — быстрый гонщик, мы это знаем, но у него были свои взлёты и падения. Вот почему мы думали, что Лоусон был лучшим и более сильным кандидатом. Однако Юки претерпел изменения. Он пересмотрел свой менеджмент, и в данной ситуации это был просто лучший вариант.

Поэтому мы сделали это уже в Сузуке, хоть Лоусон и знает трассу, с другой стороны, Хаджар тоже не знал Китай и сразу же набрал темп, почти такой же быстрый, как Юки – по крайней мере, в квалификации. Так что это была нисходящая спираль, которую нам нужно было прервать, чтобы дать Лоусону будущее в его карьере.

Мы дали ему две или три тренировки на симуляторе после Гран-при Китая, поскольку должны были действовать быстро. И всё было позитивно. Кроме того, качественная обратная связь с инженерами, в отсутствии которой его часто обвиняли, и, в частности, в том, что он не разбирался в технической стороне или не мог настроить машину, также оказалась неверной», — приводит слова Марко издание Motorsport.

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