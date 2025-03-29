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Хельмут Марко высказался о финансовом вкладе «Хонды» в приход Юки Цуноды в «Ред Булл»

Хельмут Марко высказался о финансовом вкладе «Хонды» в приход Юки Цуноды в «Ред Булл»
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос о влиянии финансового вклада «Хонды» в приход японского гонщика Юки Цуноды на замену Лиаму Лоусону.

«Тот факт, что замена Лоусона на Цуноду произошла перед Японией, — просто совпадение. И, конечно, «Хонда» довольна решением, это очевидно. Но это не было решающим фактором. В любом случае участие «Хонды» в нашей команде прекращается в конце этого года.

Финансовый вклад «Хонды» из-за этой сделки не был ключевым фактором и не послужил мотивацией для принятия решения. В любом случае Юки не о чем беспокоиться. Но не забывайте, что Лиам Лоусон дважды финишировал 20-м. А это непросто», — приводит слова Марко издание Motorsport.

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