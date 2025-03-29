Экс-пилот Формулы-1 рассказал, как изменился подход команд к работе с молодыми пилотами

30-летний немецкий пилот Формулы-Е Паскаль Верляйн, выступавший в Формуле-1 за «Заубер» и «Манор», рассказал, как изменился подход коллективов «Королевских гонок» к работе с молодыми талантами.

«Я думаю, что в прошлом мышление, вероятно, немного отличалось [от нынешнего] — было гораздо больше шансов и желания посадить за руль опытных парней. И мне очень нравится тенденция, которую мы наблюдаем сейчас, когда команды дают шанс молодым гонщикам. Несмотря на то что у них не так много опыта, они показали, что способны быстро участвовать в гонках и что они супербыстры.

Это звучит безумно, но 10 лет назад, когда я был очень молод, эта тенденция была немного другой. Все хотели, чтобы у них были самые опытные пилоты, которые уже зарекомендовали себя за несколько лет, что они отлично справляются со своей машиной, чтобы не было большого риска при подписании контракта с ними.

И я думаю, что только «Ред Булл» в прошлом был немного другим, и они действительно давали супермолодым гонщикам шанс попасть в их команду класса А», — приводит слова Верляйна издание Racingnews365.