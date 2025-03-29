Пилот Формулы-Е: обидно, что я так и не выступил за «Мерседес» в Формуле-1

30-летний немецкий пилот Формулы-Е Паскаль Верляйн, выступавший в Формуле-1 за «Заубер» и «Манор», порассуждал о своём непопадании в топ-команду «Королевских гонок».

«Да, конечно, мне обидно, что я так и не выступил за «Мерседес». Было бы здорово иметь машину, на которой я мог бы продемонстрировать свою эффективность и талант, но этого не произошло. Иногда всё случается по какой-то причине.

Как я уже много раз говорил, я не мог бы быть счастливее в той ситуации, в которой нахожусь сейчас. Поэтому я ни о чём не жалею, что было в прошлом», — приводит слова Верляйна издание Racingnews365.

Верляйн был резервным гонщиком «Мерседеса» в 2014 и 2016 году. В 2016-м немец Нико Росберг после завоевания титула объявил о завершении карьеры, но в команде приняли решение подписать контракт с Валттери Боттасом.