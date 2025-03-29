Макс Ферстаппен: из-за двигателей V10 я бы задержался в Формуле-1

27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу возможного перехода на двигатели V10.

«Побудит ли меня возвращение к V10 остаться в Формуле-1 на более долгий срок? Возможно. Это определённо более захватывающе, чем то, что у нас есть сейчас. Я не отвечаю за правила, но, конечно, для получения чистых спортивных эмоций V10 определённо лучший вариант из возможных.

Помню, когда я был ребёнком и гулял, то слышал шум двигателей. Тогда это приносило гораздо больше удовольствия. Даже если скорость автомобиля была, возможно, ниже, просто ощущение, которое вы испытываете от такого двигателя, невозможно описать словами по сравнению с тем, что мы испытываем сейчас», — приводит слова Ферстаппена издание Reuters.