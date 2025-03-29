Льюис Хэмилтон согласился с Максом Ферстаппеном по поводу двигателей V10

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из «Феррари» согласился с нидерландским пилотом, четырёхкратным победителем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» по поводу двигателей V10.

«Ни для кого не секрет, что двигатель V6 никогда не звучал великолепно. Я помню, как впервые приехал на гонку Формулы-1 в 1996 году в Спа. Михаэль [Шумахер] проходил первый поворот, а мне было 12 или 13 лет, и моя грудная клетка просто вибрировала, и я был на взводе. Это было самое удивительное, что я когда-либо чувствовал или слышал, и с годами мы утратили это.

Итак, если мы сможем вернуться к этим потрясающе звучащим двигателям и по-прежнему сможем достичь всех целей в области устойчивого развития, тогда да, почему бы и нет?

Но это был интересный сдвиг, когда они перешли с V10 на V6, заявив, что это было сделано для снижения затрат, а ведь на то, чтобы заставить эти V6 работать, ушло так много денег, и на самом ли деле они более экологичны при использовании всех тех аккумуляторов, которые нам приходилось использовать на протяжении многих лет? Возможно, нам следует сосредоточиться на экологически чистых видах топлива, которые позволили бы лучше продвигаться вперёд», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.