Ральф Шумахер: «Ред Булл» превратился в посредственность

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт немец Ральф Шумахер порассуждал о команде «Ред Булл», участвующей в «Королевских гонках».

«Вы должны признать, что «Ред Булл» превратился в посредственность. Макс Ферстаппен каким-то образом всегда вытаскивает угли из огня и добивается результата, но на техническом уровне происходят изменения, так что вы на самом деле не знаете, к чему это приведёт, Пьер Ваше кажется немного неуверенным», — приводит слова Ральфа Шумахера издание Racingnews365 со ссылкой на Backstage Boxengasse.

Ранее Макс Ферстаппен, пилот австрийской команды, высказался по поводу возможного перехода на двигатели V10.