Фредерик Вассёр ответил, смог бы он убрать пилота после двух Гран-при, как в «Ред Булл»

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр ответил, смог бы убрать пилота коллектива, как сделали в «Ред Булл» с Лиамом Лоусоном после двух Гран-при сезона-2025.

«Стал бы я менять пилота после двух Гран-при? Таковы правила в «Ред Булл». Вы не представляете, как трудно судить о том, что происходит в другой команде. Вы не знаете, что происходит, что привело их к такому решению. За этим стоит 12 миллиардов причин, о которых знают только команда и гонщик. И иногда даже пилот не знает их.

Вы можете подумать, что это жестоко, потому что прошло всего две гонки, но мы не знаем даже 10% фактов и поэтому не можем судить об этом. Я ненавижу, когда люди судят о том, что мы делаем, поэтому я не собираюсь поступать так и с другими», — сказал Вассёр в интервью изданию L'Équipe.