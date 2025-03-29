Серхио Перес — о своём будущем: дал себе шесть месяцев

35-летний мексиканский гонщик Серхио Перес, который в 2024 году выступал в Формуле-1 в команде «Ред Булл», высказался о своём будущем в автоспорте.

«Я дал себе шесть месяцев на то, чтобы обдумать, какие варианты у меня есть, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.

Двери открыты во многих местах, поэтому я хочу дать себе время и пространство для принятия наилучшего решения», — приводит слова Переса издание GPblog.

Ранее соучредитель Формулы-Е Альберто Лонго, являющийся также другом 35-летнего мексиканца, рассказал, при каком условии Серхио Перес вернётся в Формулу-1 и почему экс-гонщик «Ред Булл» ещё не присоединился к электрической серии.