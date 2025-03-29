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Марко подтвердил, что созванивался с Пересом во время замены Лоусона на Цуноду

Марко подтвердил, что созванивался с Пересом во время замены Лоусона на Цуноду
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что во время замены новозеландского гонщика Лиама Лоусона на Юки Цуноду созванивался с 35-летним мексиканским гонщиком Серхио Пересом, который в 2024-м выступал за рулём австрийского болида.

«Да, мы созванивались [в этот период]. Мы говорили о текиле. Я ещё не получил бутылку от него, но он сказал, что подарит её в Мексике», — приводит слова Марко издание GPblog.

Напомним, Перес является бренд-амбассадором компании Patron Tequila.

Ранее сам мексиканец высказался о своём будущем в автоспорте и заявил, что дал себе полгода на оценку и принятие решения.

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