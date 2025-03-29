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Вассёр — о дисквалификации Хэмилтона в Китае: когда работаешь на пределе — риск огромный

Вассёр — о дисквалификации Хэмилтона в Китае: когда работаешь на пределе — риск огромный
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу дисквалификации Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на Гран-при Китая.

«Нам пришлось быть слишком агрессивными. Так оно и есть. Это разочарование показывает, что мы находимся в поисках совершенства и что иногда заходим слишком далеко. Это не мошенничество, просто, когда вы работаете на пределе, это становится более рискованно.

Цель тактических игр в Формуле-1 — достичь предела по всем параметрам, везде. Чтобы определить последний грамм веса, последнюю десятую долю миллиметра стирания планки под днищем…

Так что, конечно, чем больше на вас оказывается давления, чем напряжённее борьба, тем ближе вам нужно подойти к этим пределам и тем больше вы рискуете», — приводит слова Вассёра издание L'Equipe.

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