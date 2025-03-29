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Гиперкар Aston Martin Valkyrie побил рекорд тестовой трассы Top Gear для дорожных машин

Гиперкар Aston Martin Valkyrie побил рекорд тестовой трассы Top Gear для дорожных машин
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Гиперкар Aston Martin Valkyrie, спроектированный знаменитым инженером Эдрианом Ньюи в годы сотрудничества британской марки с командой «Ред Булл», установил новый рекорд тестовой трассы передачи Top Gear среди дорожных автомобилей. Так, по данным Top Gear, пилот-испытатель Стиг проехал круг за 1:09.6, более чем на секунду побив прежний рекорд — 1:10.9, установленный на автомобиле Koenigsegg Jesko Attack в декабре 2024 года.

Права на видео принадлежат Top Gear. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Top Gear.

Aston Martin Valkyrie был представлен в 2017 году, однако серийное производство машины стартовало лишь в 2021-м. Автомобиль оснащён 6,5-литровым атмосферным двигателем Cosworth RA V12, который вместе с электромотором генерирует 850 кВт мощности (1156 л. с.). До 100 км/ч дорожная версия Valkyrie разгоняется за 2,6 секунды, а максимальная скорость машины превышает 400 км/ч.

Помимо дорожной версии, есть также трековый вариант Aston Martin Valkyrie AMR Pro и гоночный гиперкар Valkyrie AMR-LMH, который в конце февраля 2025 года впервые вышел на старт этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Отметим, что ранее Aston Martin Valkyrie установил рекорд «Сильверстоуна» для серийных машин.

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