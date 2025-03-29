Технический директор «Макларена»: машина под стиль Норриса будет более медленной

Технический директор «Макларена» Нил Хоулди высказался о форме болида коллектива, подчеркнув, что команда создаёт машину не под предпочтения Ландо Норриса.

«Я думаю, как и сказал Ландо [Норрис], он перестал просить то, что ему нравится, и мы создали более быструю машину. Мы просто стараемся создать максимально быструю машину, на какую только способны, и он достаточно хорош, чтобы справиться с этим и изменить свой стиль пилотирования в соответствии с требованиями.

Если мы сосредоточимся на том, чтобы машина соответствовала его стилю, то вполне можем в итоге получить более медленную машину. Я думаю, что пока всё выглядит так, будто мы выбрали правильный путь. И, к счастью, Ландо достаточно крут, чтобы справиться с этим и найти быстрый способ управлять им», — приводит слова Хоулди издание GPblog.