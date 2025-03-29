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«Хоть кто-то ставит быстрейшие круги». Ферстаппен пошутил насчёт скорости дочки Квята

«Хоть кто-то ставит быстрейшие круги». Ферстаппен пошутил насчёт скорости дочки Квята
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Четырёхкратный чемпион мира, действующий пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пошутил насчёт формы австрийской команды во время стрима в разговоре с дочерью своей девушки Келли Пике, Пенелопой.

— Это будет быстрейший круг, да? — спросил Ферстаппен у Пенелопы, которая каталась на велосипеде по квартире.

— Ага, — ответила девочка.

— Ну, по крайней мере, у неё быстрейшие круги, я-то их больше не ставлю! — пошутил Ферстаппен во время трансляции, вызвав смех у своих напарников по Team Redline.

Примечательно, что Ферстаппен в последний раз устанавливал лучший круг гонки во время прошлогоднего Гран-при Бразилии, а в квалификациях не побеждал и того дольше — с Гран-при Австрии 2024 года.

В сзеоне-2025 Ферстаппен занимает вторую строчку в чемпионате, набрав 36 очков и на восемь баллов отставая от гонщика «Макларена» Ландо Норриса.

Напомним, отцом Пенелопы является российский экс-пилот Ф-1 Даниил Квят.

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