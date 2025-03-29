«Ред Булл» ждёт массовый уход сотрудников после Гран-при Японии — Marca

Команда Формулы-1 «Ред Булл» продолжает страдать от массового ухода сотрудников инженерного штаба. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, многие члены команды инженеров «Хонды» отказались от перехода в отдел по разработке двигателей Red Bull Powertrains. При этом они предпочли уехать в Японию на интенсивный курс подготовки перед переходом в «Астон Мартин» вслед за японским автопроизводителем.

Ожидается, что многие инженеры покинут команду уже в ближайшее время — до этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, сразу после следующей гонки, которая пройдёт именно в Японии.

Ранее сообщалось, что в случае неудачных выступлений Макс Ферстаппен может сменить «Ред Булл» на «Мерседес».