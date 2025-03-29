Марко заявил, что в летний перерыв может подняться тема об уходе Ферстаппена из «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о пункте в контракте Макса Ферстаппена, позволяющем ему досрочно расторгнуть контракт с австрийской командой.

«Максу нужны улучшения машины, чтобы завоевать свой пятый титул. Это наша большая цель, и вся команда усердно работает над этим. Конечно, у каждого пилота топ-уровня есть пункты в контракте об уходе из команды, если выступление будет оставлять желать лучшего. Но они все звучат по-разному. В настоящий момент это не тема для обсуждения.

Это может вновь начать обсуждаться в летний перерыв. Но, послушайте, мы вторые в личном зачёте с отставанием в восемь очков. До перерыва ещё далеко. Уйду ли я из «Ред Булл» вслед за Максом? Да, это может стать веской причиной», — приводит слова Хельмута Марко Formel1.de.