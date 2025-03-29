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Ньюи был против прихода Цуноды в «Ред Булл» — Daily Mail

Ньюи был против прихода Цуноды в «Ред Булл» — Daily Mail
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Глава технического департамента «Ред Булл», ныне работающий в «Астон Мартин», Эдриан Ньюи был против прихода в австрийскую команду японского гонщика Юки Цуноды. Об этом сообщает Daily Mail.

Как информирует источник, Ньюи считал Цуноду «склонным к истерикам ребёнком, который разбрасывает игрушки в кокпите». При этом большая часть инженерного штаба под руководством Ньюи была на его стороне в этом вопросе. Именно по этой причине первым кандидатом на место Серхио Переса в команде стал Лиам Лоусон.

Напомним, на Гран-при Японии всего после двух Гран-при с Лоусоном в составе в «Ред Булл» заменят новозеландца на Юки Цуноду.

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