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Марко был готов убрать Лоусона из «Ред Булл» уже после Гран-при Австралии — Daily Mail

Марко был готов убрать Лоусона из «Ред Булл» уже после Гран-при Австралии — Daily Mail
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко был готов уволить новозеландского пилота Лиама Лоусона из команды и перевести обратно в «Рейсинг Пойнт» уже после Гран-при Австралии. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Как информирует источник, Марко был крайне разочарован слабым выступлением Лиама в сложных условиях в Мельбурне. Однако руководитель команды Кристиан Хорнер уговорил Хельмута дать Лоусону ещё один шанс в Китае. Воспользоваться этой возможностью Лоусону не удалось.

Напомним, начиная с Гран-при Китая место в болиде «Ред Булл» займёт японский гонщик Юки Цунода, ранее выступавший в «Рейсинг Буллз». Лоусон, в свою очередь, отправился обратно в младшую команду.

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