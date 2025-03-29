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«Феррари» готовит большой пакет обновлений на Гран-при Бахрейна — Corrire dello Sera

«Феррари» готовит большой пакет обновлений на Гран-при Бахрейна — Corrire dello Sera
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» привезёт большой пакет обновлений на Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает Corriere dello Sera.

Как информирует источник, среди прочих компонентов, «Феррари» привезёт на гонку в Бахрейне новое днище, призванное обеспечить лучшую производительность и решить проблему, с которой столкнулась команда на Гран-при Китая, вызвавшую дисквалификацию Хэмилтона.

Помимо этого, новый пакет обновлений должен лучше раскрыть сильные стороны болида SF-25.

«Феррари» в настоящий момент занимает только пятое место в Кубке конструкторов. Лидирует в командном зачёте действующий чемпион — «Макларен».

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