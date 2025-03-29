Феттель оценил шансы Норриса стать чемпионом мира в 2025 году

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель высказался о титульной схватке в 2025 году.

«Норрис доказал, что у него есть всё, что нужно. У него есть нужный уровень мастерства. Думаю, этот сезон будет для него более удачным благодаря опыту, накопленному им в прошлом сезоне. Сейчас всё выглядит так, что за титул с Ландо будет сражаться Макс Ферстаппен. Но Макса нельзя списывать со счетов, думаю, «Ред Булл» вернёт свою форму.

Плюс у нас может появиться ещё один претендент. Может быть, вмешается «Мерседес», «Феррари» близка. Команды в этом году потенциально очень близки друг к другу», — приводит слова Феттеля BBC.