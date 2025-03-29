Марио Андретти подтвердил, что Перес — один из главных кандидатов на место в «Кадиллак»

84-летний американский автогонщик итальянского происхождения, чемпион мира 1978 года Формулы-1 Марио Андретти подтвердил, что мексиканский гонщик Серхио Перес является одним из кандидатов на место в команде.

«Перес является нашим вариантом. Безусловно. Я бы хотел рассказать вам больше, но мы сами держим это в секрете, потому что не хотим давать надежду кому-то, если этого не произойдёт.

Второй пилот определённо должен быть опытным гонщиком из списка доступных. Мы знаем, что выбор в этом направлении совершенно очевиден. Думаю, у нас будет три пилота на выбор. Реалистично, да, именно так. Три пилота. Я не скажу вам, кто именно. Мы много рассуждаем, и у меня нет последнего слова в принятии решений, но я оказываю влияние. Но я не единственный босс», — приводит слова Марио Андретти ESPN.

Напомним, американский коллектив «Кадиллак», объединившийся с командой «Андретти» в 2026 году, станет 11-й командой в пелотоне «Королевских гонок».