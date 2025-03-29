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Марко рассказал, рассматривали ли в «Ред Булл» Риккардо на замену Лоусона

Марко рассказал, рассматривали ли в «Ред Булл» Риккардо на замену Лоусона
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Спортивный консультант команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос, рассматривала ли команда возвращение Даниэля Риккардо в Формулу-1 после решения заменить Лиама Лоусона в составе старшей команды.

«Нет, вариант с Риккардо не рассматривался. Даниэль провёл свою последнюю гонку и после этого полностью дистанцировался от Формулы-1. Он был недолго на этапе в Австралии, но уехал с Гран-при, кажется, в четверг. Так что мы никогда не обсуждали эту тему», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.

Напомним, Риккардо не завершил прошлый сезон и был уволен досрочно, его в составе команды «Рейсинг Буллз» заменил именно Лоусон.

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