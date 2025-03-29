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Бортолето: Хюлькенберг — один из самых быстрых пилотов в пелотоне

Бортолето: Хюлькенберг — один из самых быстрых пилотов в пелотоне
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Бразильский новичок «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о своём напарнике по команде немце Нико Хюлькенберге.

«Он хороший парень и сильно помог мне в эти месяцы. Он, без сомнения, один из самых быстрых пилотов в пелотоне. Для меня большая честь быть его напарником и иметь возможность учиться у него. Мы находимся на разных этапах карьеры.

Нико нечего доказывать, его способности очевидны. К сожалению, у него не было возможности победить, но у него есть талант, чтобы сделать это. У него есть опыт, чтобы помочь мне вести команду в правильном направлении», — приводит слова Бортолето Automoto.it.

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