Юки Цунода не мог отказаться от перехода в «Ред Булл» по условиям контракта

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что Юки Цунода не имел права по контракту отказаться от перехода из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл».

«Юки не мог отказаться от перехода в «Ред Булл»? С точки зрения контракта — да. Но Юки тихо ожидал, что это произойдёт, всё это время. Единственным сюрпризом было то, что это произошло так быстро», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.

Напомним, в четверг, 27 марта, стало известно, что 24-летний японский гонщик Юки Цунода заменит новозеландца Лиама Лоусона в составе команды «Ред Булл», начиная с третьего этапа сезона-2025 — Гран-при Японии.

На дебютном этапе сезона-2025 — Гран-при Австралии — Цунода финишировал на 11-м месте, будучи гонщиком «Рейсинг Буллз», а Лоусон сошёл. В Китае во время спринта японец занял шестое место, принеся три балла команде, а Лоусон прошёл с 19-го места на 14-е. В основной гонке Юки финишировал 16-м из-за тактики двух пит-стопов и повреждённого переднего крыла. Лиам стартовал с пит-лейна и закончил 12-м.