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Хюлькенберг рассказал, как складываются его отношения с Бинотто

Хюлькенберг рассказал, как складываются его отношения с Бинотто
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Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг рассказал, как складываются его отношения с новым боссом команды — Маттиа Бинотто, и высказался о переходящем в коллектив Джонатане Уитли.

«Всё проходит хорошо — очень позитивно, очень продуктивно. Кажется, он действительно в теме. Он очень часто проверяет структурные вещи в команде, как идут дела. Я много общаюсь с ним, и мне это пока нравится.

Очевидно, что Джонатан Уитли пришёл в команду с огромным багажом опыта, множеством знаний и успехов. Он был в одной из самых успешных команд в недавней истории Формулы-1, поэтому я уверен, что он может внести много отличных идей и реализовать их здесь, помочь команде и улучшить производительность», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1.

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