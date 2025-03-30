Хюлькенберг рассказал, как складываются его отношения с Бинотто

Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг рассказал, как складываются его отношения с новым боссом команды — Маттиа Бинотто, и высказался о переходящем в коллектив Джонатане Уитли.

«Всё проходит хорошо — очень позитивно, очень продуктивно. Кажется, он действительно в теме. Он очень часто проверяет структурные вещи в команде, как идут дела. Я много общаюсь с ним, и мне это пока нравится.

Очевидно, что Джонатан Уитли пришёл в команду с огромным багажом опыта, множеством знаний и успехов. Он был в одной из самых успешных команд в недавней истории Формулы-1, поэтому я уверен, что он может внести много отличных идей и реализовать их здесь, помочь команде и улучшить производительность», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1.