Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко ответил, жалеет ли он, что выбрал Переса, а не Хюлькенберга

Хельмут Марко ответил, жалеет ли он, что выбрал Переса, а не Хюлькенберга
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос, жалеет ли он о том, что сделал выбор в пользу мексиканского гонщика Серхио Переса, а не Нико Хюлькенберга в конце сезона-2020.

«Тогда Серхио Перес выиграл свой первый Гран-при. Именно в этот период принимались решения. Большинство тогда выбрали Переса», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.

Напомним, Серхио Перес выступал в «Ред Булл» с 2021 по 2024 год. В нынешнем сезоне место мексиканца после череды неудовлетворительных результатов занял новозеландец Лиам Лоусон, однако и ему не удалось показать результат, вследствие чего Лоусон на Гран-при Японии будет заменён на Юки Цуноду.

Материалы по теме
Снова ошиблись? «Ред Булл» упустил идеального напарника для Ферстаппена
Снова ошиблись? «Ред Булл» упустил идеального напарника для Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android