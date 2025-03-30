Хельмут Марко ответил, жалеет ли он, что выбрал Переса, а не Хюлькенберга

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос, жалеет ли он о том, что сделал выбор в пользу мексиканского гонщика Серхио Переса, а не Нико Хюлькенберга в конце сезона-2020.

«Тогда Серхио Перес выиграл свой первый Гран-при. Именно в этот период принимались решения. Большинство тогда выбрали Переса», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.

Напомним, Серхио Перес выступал в «Ред Булл» с 2021 по 2024 год. В нынешнем сезоне место мексиканца после череды неудовлетворительных результатов занял новозеландец Лиам Лоусон, однако и ему не удалось показать результат, вследствие чего Лоусон на Гран-при Японии будет заменён на Юки Цуноду.