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«Кадиллак» хочет побороться с «Маклареном» за мексиканского пилота IndyCar

«Кадиллак» хочет побороться с «Маклареном» за мексиканского пилота IndyCar
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84-летний американский автогонщик итальянского происхождения, чемпион мира 1978 года Формулы-1 Марио Андретти заявил, что «Кадиллак» может побороться за пилота Artow McLaren в серии IndyCar Пато О'Уорда.

«Разумеется, Пато является нашим вариантом на сезон-2026. Он доказал, что у него огромный талант. Разумеется, нам придётся бороться за него с «Маклареном», потому что он находится под контрактом. Так что нужно держать в голове и другие варианты. Сейчас у него полно опыта.

Он достаточно долго в IndyCar, чтобы знать различные типы трасс. И он всегда конкурентоспособен. У него хорошая команда, и сейчас у него есть возможности выигрывать почти в каждой гонке, в которой он участвует», — приводит слова Марио Андретти ESPN.

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