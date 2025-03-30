Рене Арну: Алонсо находится на закате карьеры

Бывший гонщик Формулы-1 Рене Арну заявил, что он считает, что двукратный чемпион серии Фернандо Алонсо находится на закате своей карьеры.

«Алонсо стал одним из главных разочарований гонки в Китае. Сейчас, когда он находится близко к Строллу, думаю, стоит сказать: он на закате своей карьеры», — приводит слова Рене Арну La Gazzetta dello Sport.

Алонсо не сумел закончить ни одной из воскресных гонок в этом сезоне, сойдя и на Гран-при Австралии, и на Гран-при Китая из-за проблем с тормозами. В спринтерской гонке в Китае Фернандо финишировал на десятой позиции. Фернандо замыкает протокол личного зачёта.