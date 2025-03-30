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Монтойя назвал ошибку «Ред Булл» в работе с Лоусоном

Монтойя назвал ошибку «Ред Булл» в работе с Лоусоном
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о ситуации Лиама Лоусона в «Ред Булл».

«Возможно, они спасают карьеру Лиама, отправляя его в «Рейсинг Буллз», потому что он уже там выступал и хорошо себя проявил. Он был конкурентоспособен, он был на одном уровне с Юки, он побеждал его в некоторых гонках. У него будет шанс вернуться в эту команду и показать себя.

Я понимаю, что вся команда заточена под Макса. Всё сделано для того, чтобы Максу было комфортно, для того, чего хочет Макс. Макс хочет, чтобы машина поворачивала, и его не волнует, что она нестабильна. Но с другой стороны гаража тоже есть инженеры. И есть ощущение, что инженер вместо того, чтобы сказать: «Давай поменяем настройки», объяснял Лоусону, как правильно пилотировать, на примере Макса.

Пилоту нужен инженер, а не тренер. Ему нужен кто-то, кто вместо того, чтобы говорить, что я плохо пилотирую машину, поменяет мне машину, чтобы я мог ею управлять», — приводит слова Монтойи GPBlog.

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