Вассёр: Хэмилтон не устал и не постарел для Формулы-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о пилоте команды четырёхкратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.

«Наши цели гораздо шире, чем выиграть спринтерскую гонку в Китае. Но мы по крайней мере уже ответили на вопрос, когда будет первая победа Хэмилтона за рулём «Феррари». И какая это будет победа — с отрывом в семь секунд от ближайшего преследователя. Это отвечает на все вопросы и сомнения относительно Льюиса.

Когда вы выступаете за «Феррари», давление становится неотъемлемой частью жизни. Особенно в ситуации с Льюисом. посмотрите на последнюю гонку прошлого года в Абу-Даби, где он стартовал 16-м и финишировал четвёртым. Вдобавок ко всему он обогнал своего товарища по команде на последнем круге. Хэмилтон не устал и не постарел для Формулы-1», — приводит слова Вассёра L'Equipe.