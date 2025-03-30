Цунода: хочу финишировать на подиуме на Гран-при Японии

Японский новобранец «Ред Булл» Юки Цунода поделился мыслями о предстоящем Гран-при Японии, который станет первым для него в составе старшей команды.

«Я не хочу завышать ожидания, но на этом Гран-при Японии я хочу финишировать на подиуме. Тем не менее я знаю, что с самого начала будет нелегко.

Мой приоритет — сначала понять машину, как она себя ведёт по сравнению с «Рейсинг Буллз». Если я смогу естественным образом получать удовольствие от пилотирования, когда буду знакомиться с машиной в первой тренировке, то результаты придут сами собой. И если это приведёт к подиуму, это будет невероятно», — приводит слова Юки Цуноды Motorsport.