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Кларксон — о Хэмилтоне: как можно из героя превратиться в ничто в тот же день?

Кларксон — о Хэмилтоне: как можно из героя превратиться в ничто в тот же день?
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64-летний английский телеведущий, журналист, специализирующийся на автомобильной тематике, и фермер, известный по своей работе в таких передачах, как Top Gear и Grand Tour, Джереми Кларксон высказался о выступлении семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на Гран-при Китая.

«Для всех в Формуле-1 важно, чтобы «Феррари» выступила хорошо. Все остальные команды — бизнес. «Феррари» — это нечто большее. Это сердце и душа. Поэтому было крайне важно, чтобы новичок, Льюис Хэмилтон, хорошо начал. И как было бы здорово, если бы это произошло в Китае, перед толпой, которая считает его богом. Так и произошло. В спринтерской гонке в Шанхае ветеран занял поул-позицию и уехал, чтобы выиграть гонку.

Но тревожно, что Льюис квалифицировался только пятым несколько часов спустя. А в самой гонке он был настолько медленным, что пропустил своего товарища по команде. Вдобавок ко всему он был дисквалифицирован. Как это возможно? Я могу понять, что машина быстра на одной трассе, а на следующих выходных, на другой трассе, бесполезна. Но из героя превратиться в ничто на той же трассе, в тот же день? Это вообще не имеет объяснения», — приводит слова Кларксона The Sun.

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