В «Ред Булл» снова намекнули на использование специальной ливреи на Гран-при Японии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» оставила ещё один намёк на использование специальной ливреи на Гран-при Японии.

В социальных сетях команда опубликовала картинку с закрытыми боксами команды и подписью «Скоро». На изображении можно увидеть изменённую цветовую схему логотипа и намёк на использование белой раскраски машины.

Фото: Соцсети «Ред Булл»

Новая ливрея будет посвящена японским мотористам из «Хонды», с которыми «Ред Булл» сотрудничает с 2019 года, и этот сезон является последним совместным для этих компаний. Со следующего сезона «Хонда» будет работать с другой командой Формулы-1 — «Астон Мартин».

Напомним, на Гран-при Японии в составе «Ред Булл» дебютирует Юки Цунода, заменивший в команде неудачно начавшего сезон новозеландца Лиама Лоусона.