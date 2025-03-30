Во время гонки Гран-при Японии ожидается дождь

Как сообщает Weather.com, на гонке Гран-при Японии ожидается дождь. По информации синоптиков, вероятность дождя во время воскресных заездов на автодроме «Судзука» составляет 70 процентов, а температура будет составлять всего 18 градусов по Цельсию.

При этом пятничные свободные заезды пройдут при солнечной погоде, а вероятность дождя в этот день составляет всего три процента.

Что касается субботы, то день будет более облачным, однако дождя на данный момент в квалификации не ожидается — его вероятность составляет всего 10 процентов.

Напомним, Гран-при Японии станет дебютным для местного гонщика Юки Цуноды в составе команды «Ред Булл».