Валентино Росси выразил надежду, что Антонелли сможет побеждать в Формуле-1

Девятикратный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси выразил надежду, что его соотечественник, итальянец Андреа Кими Антонелли, сможет быть успешен в Формуле-1.

«Италия успешна во многих видах спорта, однако в Формуле-1 мы пока не можем похвастаться серьёзными достижениями. Давненько не было итальянского пилота, который бы претендовал на победы. Надеюсь, что Андреа Кими Антонелли удастся заполнить эту нишу», — приводит слова Валентино Росси Marca.

Последняя победа в гонках Формулы-1 для итальянских гонщиков датирована 2006 годом (Гран-при Малайзии). Тогда победу за рулём «Рено» одержал Джанкарло Физикелла.