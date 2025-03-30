«Как гонять без «гало». Алонсо высказался против возвращения двигателей V10 в Формулу-1

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался против возвращения двигателей V10 в чемпионат.

«Разумеется, я обожаю эпоху V10 и V8, а также звук этих машин. Мы все по этому скучаем. Но сейчас мы в другом мире. Технологии развиваются, и теперь у нас есть невероятно эффективные двигатели, которые используют примерно треть топлива от того, что мы использовали раньше.

Мы не можем просто идти против нашего времени и нашей гибридной эры. Мы не можем забывать, насколько эффективны сейчас автомобили по сравнению с прошлым. Это то, что у нас есть. Возвращение V10? Это как сказать, что мы могли бы работать без «гало» и сделать машины более опасными, чтобы дать больше адреналина фанатам. Это не имеет смысла», — приводит слова Алонсо PlanetF1.