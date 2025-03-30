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Монтойя: если Ферстаппен покинет «Ред Булл», падение команды будет очень болезненным

Монтойя: если Ферстаппен покинет «Ред Булл», падение команды будет очень болезненным
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя раскритиковал подход «Ред Булл».

«Если бы Макс сейчас покинул «Ред Булл», то их машина оказалась бы позади «Рейсинг Буллз». У второй команды дела бы шли куда лучше. Им нужен пилот, который сможет противостоять инженерам. Кто-то в руководстве команды должен иметь смелость сказать, что команда что-то делает неправильно. Они должны признать, что то, что работает для Макса, не работает для других пилотов. Им нужно два разных подхода с точки зрения настроек.

Они должны быть более уверены в гонщиках. Они должны решить это в долгосрочной перспективе, потому что, если Макс покинет команду, падение «Ред Булл» будет очень болезненным», — приводит слова Монтойи RacingNews365.

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