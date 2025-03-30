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Экс-пилот Формулы-1 Масс попал в больницу

Экс-пилот Формулы-1 Масс попал в больницу
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Бывший гонщик Формулы-1 Йохен Масс попал в отделение неотложной помощи. Об этом сообщила семья 78-летнего экс-гонщика. В настоящий момент он в стабильном состоянии.

«Семья Йохена Масса хочет сообщить, что сейчас он восстанавливается после недавней неотложной медицинской помощи. Хотя состояние Йохена стабильное, в обозримом будущем он воздержится от всех публичных появлений и мероприятий, сосредоточившись на своём выздоровлении.

Мы как семья глубоко признательны за проявленную поддержку и убедительно просим вас сохранить конфиденциальность в это время. Мы желаем Йохену скорейшего выздоровления», — гласит заявление семьи Масса.

Масс выступал в Формуле-1 с 1973 по 1982 год за такие команды, как «Сертиз», «Макларен», «АТС», «Эрроуз» и «Марч».

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