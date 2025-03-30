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Монтойя объяснил, почему Цунода является идеальным вариантом для «Ред Булл»

Монтойя объяснил, почему Цунода является идеальным вариантом для «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя объяснил, почему японский гонщик Юки Цунода является идеальным вариантом для «Ред Булл».

«Для «Ред Булл» Цунода — идеальный вариант. Потому что даже если он потерпит неудачу, это будет прекрасная возможность продвинуть в Формулу-1 кого-то другого, например, Арвида Линдблада. Юки — пилот «Хонды», «Хонда» уходит.

Что будет дальше? У Юки есть отличная возможность остаться в команде, если он преуспеет. Если он будет хорошо работать в «Ред Булл», то команде не останется выбора, кроме как подписать с ним новый контракт. И это хорошо для него», — приводит слова Монтойи GPBlog.

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