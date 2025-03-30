Эксперт: как они вообще изначально выбирали Лоусона?

Известный комментатор Формулы-1 на телеканале Sky Sports Дэвид Крофт прокомментировал недавнюю замену команды «Ред Булл», где вместо Лиама Лоусона в основной состав коллектива из «Рейсинг Буллз» был повышен Юки Цунода.

«Как они вообще изначально выбирали Лоусона в состав «Ред Булл»? Они же владеют данными их младшей команды «Рейсинг Буллз». Они имели возможность сравнить Ферстаппена и Лоусона, или же Цуноду с Пересом. Они могли это сделать, но снова приняли какое-то неправильное решение. Чем они руководствовались тогда? И зачем это было делать после двух Гран-при? Выходит, что они просто не интересовались своими данными, и теперь переводят в основу Цуноду, которого считали недостойным этого на старте сезона», — приводит слова Крофта Сrash.