Р. Шумахер: Матешиц в гробу перевернулся бы, если бы увидел текущее положение «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт немец Ральф Шумахер резко раскритиковал решение руководство «Ред Булл» уволить новозеландца Лиама Лоусона после того, как тот принял участие в двух Гран-при «Королевских гонок».

«Прямо сейчас я бы назвал «Ред Булл» безголовой командой — другого слова подобрать не могу. Сейчас в команде постоянно возникают кризисные ситуации: одного гонщика убрали, привели на его место другого. Им ежедневно надо тушить пожары.

Они думают в таком стиле: «Сможем ли мы сделать машину достаточно быстрой для Макса Ферстаппена, или, о нет, Макс покинет нас в противном случае?»

Если вспомнить, где был «Ред Булл» раньше и где эта команде сейчас, то Дитрих Матешиц перевернулся бы в гробу, если бы увидел это. Марко иногда играет неудачную роль. С одной стороны, Хельмут хочет подбодрить пилотов, но предъявляет слишком много требований, а затем не даёт гонщикам достаточно времени для их выполнения.

Двух гонок бок о бок с Максом Ферстаппеном просто недостаточно, машиной довольно сложно управлять, и вы не оказываете никакой помощи молодым гонщикам», — приводит слова Шумахера портал Racingnews365.