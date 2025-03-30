Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Р. Шумахер: Матешиц в гробу перевернулся бы, если бы увидел текущее положение «Ред Булл»

Р. Шумахер: Матешиц в гробу перевернулся бы, если бы увидел текущее положение «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт немец Ральф Шумахер резко раскритиковал решение руководство «Ред Булл» уволить новозеландца Лиама Лоусона после того, как тот принял участие в двух Гран-при «Королевских гонок».

«Прямо сейчас я бы назвал «Ред Булл» безголовой командой — другого слова подобрать не могу. Сейчас в команде постоянно возникают кризисные ситуации: одного гонщика убрали, привели на его место другого. Им ежедневно надо тушить пожары.

Они думают в таком стиле: «Сможем ли мы сделать машину достаточно быстрой для Макса Ферстаппена, или, о нет, Макс покинет нас в противном случае?»

Если вспомнить, где был «Ред Булл» раньше и где эта команде сейчас, то Дитрих Матешиц перевернулся бы в гробу, если бы увидел это. Марко иногда играет неудачную роль. С одной стороны, Хельмут хочет подбодрить пилотов, но предъявляет слишком много требований, а затем не даёт гонщикам достаточно времени для их выполнения.

Двух гонок бок о бок с Максом Ферстаппеном просто недостаточно, машиной довольно сложно управлять, и вы не оказываете никакой помощи молодым гонщикам», — приводит слова Шумахера портал Racingnews365.

Материалы по теме
«Ред Булл» убирает пилота спустя всего два Гран-при. Просто сумасшествие
«Ред Булл» убирает пилота спустя всего два Гран-при. Просто сумасшествие
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android