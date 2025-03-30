Хуан Пабло Монтойя считает, что Хэмилтон может претендовать на титул

Известный экс-пилот «Формулы-1» Хуан Пабло Монтойя считает, что семикратный чемпион Льюис Хэмилтон всё ещё претендует на чемпионский титул в сезоне 2025 года.

«Я бы не советовал сбрасывать со счетов Льюиса Хэмилтона в этом сезоне. Тут всё дело в том, как «Феррари» смогут отреагировать на провальные два Гран-при. Они не особо уступают «Макларену» в скорости, но им не хватает нескольких обновлений болида, которые смогут улучшить их положение дел. А пока они на несколько шагов позади «Макларена», — приводит слова Монтойи Speedweek.

Напомним, после двух Гран-при «Феррари» занимают пятую позицию в Кубке конструкторов, имея в активе всего 17 очков. На первом месте «Макларен», которые успели заработать уже 78 очков.