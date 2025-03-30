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Цунода: управлять RB21 не так уж и сложно

Цунода: управлять RB21 не так уж и сложно
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24-летний японский пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Юки Цунода рассказал, что несколько дней пробовал свои силы на симуляторе RB21 и не испытал особых сложностей в управлении болидом.

«Я провёл около двух дней на симуляторе. Из этого опыта понял, что управлять болидом RB21 не так уж и сложно. Если вы спросите, была ли машина сложна в управлении, то не сказал бы, что у меня были какие-то особенно странные ощущения, по крайней мере, на симуляторе. Конечно, мои настройки болида, вероятно, будут отличаться от Макса», — приводит слова Цуноды портал GPblog.

Ранее Монтойя объяснил, почему Цунода является идеальным вариантом для «Ред Булл»

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