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«Получается, что Перес был волшебником». Марк Уэббер высказался о замене Лоусона на Цуноду

«Получается, что Перес был волшебником». Марк Уэббер высказался о замене Лоусона на Цуноду
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Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер дал комментарий по поводу замены в основном составе команды «Ред Булл», где руководство приняло решение повысить японского гонщика Юки Цуноду из «Рейсинг Буллз», отправив туда на смену Лиама Лоусона.

«Лоусон получил шанс остыть и вернуться в команду, за которую у него уже имеется опыт выступлений.

Если же говорить про основную команду «Ред Булл», то мне кажется, что единственный, кто способен выжимать максимум из этого болида — это Макс Ферстаппен. В реалиях сегодняшних дней получается, что Серхио Перес был волшебником и неплохо справлялся, если сравнивать его успехи с первыми двумя Гран-при этого сезона в исполнении Лиама Лоусона. Но интересно, что теперь предпримет их команда. Что, если Цунода тоже не справится с этим болидом, что будет тогда?» — приводит слова Уэббера GP Blog.

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