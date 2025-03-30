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Вольф: если Сьюзи станет президентом ФИА, я покину свой пост

Вольф: если Сьюзи станет президентом ФИА, я покину свой пост
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Руководитель немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Тото Вольф иронично отреагировал на вопрос, покинет ли он свой пост, если его жена Сьюзи займёт место президента Международной автомобильной федерации (ФИА)

— Уйдёте ли вы со своего поста, если ваша жена станет президентом ФИА?
— Да, это единственный способ добиться этого (улыбается). Нет, на самом деле, это никогда не было проблемой. Мы — семья предпринимателей. Хотя Сьюзи, честно говоря, не готова к роли посла или представителя, как бы почётно ни было быть президентом ФИА, — приводит слова Вольф портал GPblog.

Ранее Вольф раскрыл свою первую мысль после решения Хэмилтона уйти в «Феррари».

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