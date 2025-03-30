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Гюнтер Штайнер сделал прогноз на предстоящее выступление Цуноды в Японии

Гюнтер Штайнер сделал прогноз на предстоящее выступление Цуноды в Японии
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу предстоящего дебютного выступления Юки Цуноды в основном составе «Ред Булл» на Гран-при Японии.

«Мне кажется, что он сможет пройти в третий сегмент квалификации в Японии. На данный момент Юки находится в великолепной форме и выступает более чем хорошо. Видно, что он собрался и взял себя в руки.

Цунода является очень быстрым и стабильным гонщиком, но в Австралии и Китае их команда избрала не самую лучшую стратегию, что и привело к печальным результатам. Ну и все мы помним, как у него сломалось переднее антикрыло в Китае и там он был бессилен», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

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