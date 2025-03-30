Алонсо: сейчас «Астон Мартин» не уступает лучшим командам Ф-1

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо считает, что британский гоночный коллектив в данный момент не уступает лучшим командам Ф-1.

«Я считаю, что сейчас всё готово, и нам просто нужно немного времени. Это не футбол. В футболе всё просто: вы выбираете лучшее поле, лучшего менеджера и лучших игроков — и в итоге выигрываете, возможно, уже в следующем матче. В Формуле-1 же, несмотря на наличие лучших условий и людей, всё равно требуется время, чтобы объединить все составляющие для победы. И в истории Ф-1 мы можем найти множество примеров этого.

Сейчас наша команда ни в чём не уступает лучшим командам с точки зрения оснащения, персонала, талантов, аэродинамической трубы и других аспектов. Однако нам всё ещё нужно время, чтобы всё это объединить. Я надеюсь, что 2025 года будет достаточно, чтобы воспользоваться этим временем, извлечь все уроки и подготовиться к 2026 году. Это вполне соответствует изменению правил на следующий год, но гарантий нет.

В Формуле-1 мы видим множество примеров великолепных команд и организаций, которые всё ещё не могут добиться побед. Это происходит потому, что в этой сфере всё настолько высоко развито, что нужно прикладывать дополнительные усилия. Мы постараемся сделать это как можно скорее и, по возможности, с меньшими затратами», — приводит слова Алонсо портал Motorsport Week.