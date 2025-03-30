Феттель: если кто и может взять пятый титул, то это Макс Ферстаппен, особенно с «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель уверен, что нидерландский пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Макс Ферстаппен является единственным на данный момент гонщиком, который может стать пятикратным чемпионом Ф-1.

«У меня был разговор с Максом, когда он был близок к тому, чтобы превзойти меня по победам в Гран-при подряд. Я сказал ему: «Ты лучше меня, поэтому побьёшь этот рекорд». Ферстаппен ответил: «Не знаю». На моём счету было девять, а затем он взял 10-ю победу подряд. Поэтому я почти уверен, что Макс может добиться того же с титулами. Если кто и может, то это Ферстаппен, особенно с «Ред Булл», — приводит слова Феттеля портал Total Motorsport.