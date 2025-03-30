Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хуан Пабло Монтойя оценил шансы Оскара Пиастри в соперничестве с Ландо Норрисом

Хуан Пабло Монтойя оценил шансы Оскара Пиастри в соперничестве с Ландо Норрисом
Аудио-версия:
Комментарии

Известный экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя оценил шансы гонщика «Макларена» Оскара Пиастри опередить своего напарника по команде Ландо Норриса.

«Единственный шанс для Оскара — это победы в квалификации. Я считаю, что если он станет делать это часто, то он психологически сможет воздействовать на Ландо. Но если Ландо удержится на своих позициях в ближайшие три-четыре Гран-при, то его преимущество станет недосягаемым. Лично я считаю, что Норрис будет доминировать на протяжении всего сезона», — приводит слова Монтойи Speed Week.

Напомним, «Макларен» лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 78 очков после двух Гран-при, а Ландо Норрис возглавляет личный зачёт, записав на свой счёт 44 очка. Пиастри идёт на четвёртой позиции с 34 очками.

Материалы по теме
Ландо Норрис подвёл итоги первых двух Гран-при сезона 2025 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android