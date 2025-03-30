Хуан Пабло Монтойя оценил шансы Оскара Пиастри в соперничестве с Ландо Норрисом

Известный экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя оценил шансы гонщика «Макларена» Оскара Пиастри опередить своего напарника по команде Ландо Норриса.

«Единственный шанс для Оскара — это победы в квалификации. Я считаю, что если он станет делать это часто, то он психологически сможет воздействовать на Ландо. Но если Ландо удержится на своих позициях в ближайшие три-четыре Гран-при, то его преимущество станет недосягаемым. Лично я считаю, что Норрис будет доминировать на протяжении всего сезона», — приводит слова Монтойи Speed Week.

Напомним, «Макларен» лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 78 очков после двух Гран-при, а Ландо Норрис возглавляет личный зачёт, записав на свой счёт 44 очка. Пиастри идёт на четвёртой позиции с 34 очками.